Дати визначені: Зеленський анонсував повну зачистку Купʼянська від окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже визначено дати остаточної зачистки міста Куп’янськ Харківської області від російських окупантів. Про це глава держави повідомив під час брифінгу за підсумками засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Зеленський про ситуацію в Куп'янську. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про ситуацію на фронті, зокрема щодо Куп’янська.

"До 60-ти людей, “руських”, залишається в Куп’янську. Йде зачистка. Ми все зачистимо. Знаємо. У принципі, дати визначені. Вони були на Ставці. Ділитися такою інформацією поки що не будемо", — сказав Зеленський.

Інших деталей щодо боїв у Куп’янську Зеленський не повідомив.

Ситуація в Купʼянську

31 жовтня начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти продовжують утримувати північні райони Куп'янська, контролюючи приблизно 20% міста.

Ворог зосереджує зусилля на півночі та намагається перерізати українську логістику ударами безпілотників. У відповідь ЗСУ активно використовують дрони та створюють "подвійну повітряну облогу" для ворожих сил та їхніх шляхів постачання.

За інформацією військових, бої у Куп’янську залишаються інтенсивними, а операції із зачистки залишків підрозділів тривають. Куп'янськ був звільнений у вересні 2022 року, однак знову опинився під загрозою окупації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів про ситуацію в Покровську.

Також "Коментарі" писали, що Росія може відкрити шлях на великі міста через бої за Покровськ.