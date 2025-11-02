logo_ukra

Бої за Покровськ загострюються: Росія може відкрити шлях на великі міста
commentss НОВИНИ Всі новини

Бої за Покровськ загострюються: Росія може відкрити шлях на великі міста

В останні тижні бої за Покровськ загострились. Росіяни наблизилися до шляхів постачання, а українські підрозділи проводять штурмові висадки.

2 листопада 2025, 15:45
Slava Kot
Slava Kot

Боротьба за контроль над стратегічним містом Покровськ на сході України досягає піку. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати в межі міста і наблизилися до останніх шляхів постачання для забезпечення ЗСУ. Як пише CNN, якщо армія РФ закріпиться в місті, це може відкрити шлях до більших населених пунктів Донецької області, зокрема Краматорська та Костянтинівки. 

Бої за Покровськ загострюються: Росія може відкрити шлях на великі міста

Бої за Покровськ. Фото з відкритих джерел

За даними видання, російські підрозділи останнім часом активізували проникнення безпосередньо в Покровськ, а також намагалися перекрити логістичні маршрути, які забезпечують українські підрозділи в місті. Водночас у місті тривають роботи зі стабілізації обстановки під керівництвом начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

"Якби Покровськ упав, це був би найбільший міський район, захоплений російськими військами з моменту захоплення Бахмута у травні 2023 року. Місто є вузлом автомобільних та залізничних колій, і його окупація наблизила б російські війська до більших міст Краматорська та Костянтинівки в промисловому поясі Донецька", — пише CNN.

Україна повідомляє про проведення складних тактичних операцій. Наприклад 7-й повітряно-штурмовий корпус ЗСУ заявив про успішну висадку штурмових груп в районі Покровська. У повідомленні корпусу йдеться, що операція вимагала синхронних дій різних підрозділів і дозволила покращити тактичні позиції в кількох районах міста. За оцінками корпусу, за останній тиждень у боях у районі Покровська загинуло близько 85 російських солдатів.

Міністерство оборони Росії опублікувало власну версію подій. Москва стверджує, що нібито ліквідувала групу українських спецпризначенців, які висадилися поблизу Покровська. МО РФ говорить про загибель одинадцяти висаджених військовослужбовців. Однак джерело в українській розвідці, яке цитує CNN, спростовує ці твердження і називає їх недостовірними. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що моніторинговий ресурс DeepState зафіксував просування російських сил у Покровську.

Також "Коментарі" писали, що Росія планує у Покровську дві операції "під чужим прапором".



Джерело: https://edition.cnn.com/2025/11/01/europe/ukraine-pokrovsk-russia-fighting-intl
