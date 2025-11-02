logo_ukra

BTC/USD

110935

ETH/USD

3910.22

USD/UAH

41.89

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тривожна ситуація в Покровську: DeepState розповіли, що відбуваєтсья
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривожна ситуація в Покровську: DeepState розповіли, що відбуваєтсья

Моніторинговий ресурс DeepState фіксує просування російських сил у Покровську. Ворог створює позиції, українські війська проводять зачистки.

2 листопада 2025, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Аналітичний проєкт DeepState повідомляє про загострення ситуації в Покровську. За їхніми даними, російські окупанти продовжують інфільтрацію в місто через оборонні порядки Сил Оборони на півдні. Просування ворога відбувається по відтинку Звірове – Шевченко – Новопавлівка, а також вздовж залізниці від Котлиного.

Тривожна ситуація в Покровську: DeepState розповіли, що відбуваєтсья

Бої за Покровськ. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє DeepState, зафіксовано, що росіяни діють в різних районах міста, що збільшує "сіру зону" їх диверсійно-розвідувальної активності. Останніми днями активність окупантів зростає на східних околицях Покровська, в районі населеного пункту Рівне, а також на півночі, де фіксується збільшення кількості піхоти.

Згідно з повідомленням DeepState, ворог починає осідати в місті, створюючи нові позиції, зокрема спостережні пункти, пілотні позиції та інші укріплення. Це стало можливим завдяки великій кількості піхоти, яка переміщується з району в район, що ускладнює процес її знищення.

У район Покровська прибуло вище військове керівництво України, яке взяло ситуацію під свій контроль. Наразі ухвалено рішення задіяти спеціалізовані підрозділи для зачистки ворога, який уже накопичив у місті кількасот піхотинців. Однак DeepState зауважує, що рішень щодо блокування просочування окупантів на півдні міста поки немає.

За даними моніторингового ресурсу, українські дрони щодня та щоночі працюють над виявленням і знищенням противника. За словами аналітиків, ця робота нині має "безкінечний" характер. Інтенсивність боїв залишається високою, а ситуація — напруженою.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США оцінили ситуацію у Покровську та його околицях.

Також "Коментарі" писали, що РФ знову продавлює оборону відразу у двох областях.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22687
Теги:

Новини

Всі новини