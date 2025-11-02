Тривожна ситуація в Покровську: DeepState розповіли, що відбуваєтсья

Аналітичний проєкт DeepState повідомляє про загострення ситуації в Покровську. За їхніми даними, російські окупанти продовжують інфільтрацію в місто через оборонні порядки Сил Оборони на півдні. Просування ворога відбувається по відтинку Звірове – Шевченко – Новопавлівка, а також вздовж залізниці від Котлиного.

Бої за Покровськ. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє DeepState, зафіксовано, що росіяни діють в різних районах міста, що збільшує "сіру зону" їх диверсійно-розвідувальної активності. Останніми днями активність окупантів зростає на східних околицях Покровська, в районі населеного пункту Рівне, а також на півночі, де фіксується збільшення кількості піхоти.

Згідно з повідомленням DeepState, ворог починає осідати в місті, створюючи нові позиції, зокрема спостережні пункти, пілотні позиції та інші укріплення. Це стало можливим завдяки великій кількості піхоти, яка переміщується з району в район, що ускладнює процес її знищення.

У район Покровська прибуло вище військове керівництво України, яке взяло ситуацію під свій контроль. Наразі ухвалено рішення задіяти спеціалізовані підрозділи для зачистки ворога, який уже накопичив у місті кількасот піхотинців. Однак DeepState зауважує, що рішень щодо блокування просочування окупантів на півдні міста поки немає.

За даними моніторингового ресурсу, українські дрони щодня та щоночі працюють над виявленням і знищенням противника. За словами аналітиків, ця робота нині має "безкінечний" характер. Інтенсивність боїв залишається високою, а ситуація — напруженою.

