РФ знову продавлює оборону відразу у двох областях: деталі від DeepState

Моніторинговий аналітичний проект DeepState повідомив про просування російських загарбницьких військ на фронті – зокрема, у Запорізькій та Донецькій областях.

Наступ Росії. Фото: із відкритих джерел

За даними карти DeepState, окупанти незначно просунулися поблизу Новоіванівки у Запорізькій області та поблизу Торського та у Покровську Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Торського та в Покровську" – йдеться у повідомленні DeepState.

Читайте також на порталі "Коментарі" – українські захисники мають певні успіхи на фронті. Сили оборони відкинули окупаційні війська РФ у Донецькій області. Про це йдеться у повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у ніч на 15 жовтня аналітичний проект DeepState повідомив про окупацію росіянами трьох населених пунктів у Донецькій області, йдеться про Перебудову, Комар та Мирний, що знаходяться на Новопавлівському напрямку.

Раніше "Коментарі" писали – протягом останніх двох тижнів російське командування активно залучає механізовані штурми у пріоритетних районах Донецької області, що свідчить про зміни у використанні ворогом бронетехніки. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що російські війська у 2025 році переважно не проводили посилених механізованих штурмів. Натомість вони використовували невеликі піхотні групи для інфільтрації та повільного просування по всій лінії фронту.

Зазначається, що востаннє великий механізований штурм було зафіксовано у квітні цього року на заході Запорізької області. В останні ж тижні побільшало механізованих штурмів, які росіяни проводять у районах Костянтинівки-Дружківки та Добропілля Донецької області.



