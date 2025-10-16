ВСУ дают по зубам агрессору: в DeepState показали, в какой области есть успех

Рубрики
Кравцев Сергей
Украинские защитники имеют определенные успехи на фронте. Силы обороны отбросили оккупационные войска РФ в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Официального подтверждения этой информации сейчас нет. Но DeepState обновил карту боевых действий в том районе.
За действиями оккупантов постоянно проводится аэроразведка: украинские военные следят за логистическими путями врага.