ВСУ дают по зубам агрессору: в DeepState показали, в какой области есть успех

Украинские защитники имеют определенные успехи на фронте. Силы обороны отбросили оккупационные войска РФ в Донецкой области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении аналитического мониторингового проекта DeepState.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Силы Обороны Украины отбросили врага вблизи Нового Шахового и Кучерова Яра", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации сейчас нет. Но DeepState обновил карту боевых действий в том районе.

За действиями оккупантов постоянно проводится аэроразведка: украинские военные следят за логистическими путями врага.

"И как только враг пытается еще выдвигаться, мы делаем все для того, чтобы его нейтрализовать еще так в начале. Плюс существует такая вещь, как дистанционное минирование. И в этом сейчас очень помогают дроны и именно дистанционное минирование также является одним из средств для того, чтобы останавливать противника еще как только он начинает где-то выходить или выезжать", — добавил Максим Белоусов.



