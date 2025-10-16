ЗСУ дають по зубах агресору: у DeepState показали, в якій області є успіх

Рубрики
Українські захисники мають певні успіхи на фронті. Сили оборони відкинули окупаційні війська РФ у Донецькій області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.
Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел
Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Але DeepState оновив карту бойових дій у тому районі.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 15 жовтня аналітичний проект DeepState повідомив про окупацію росіянами трьох населених пунктів у Донецькій області, йдеться про Перебудову, Комар і Мирний, що знаходяться на Новопавлівському напрямку.
Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях.
Раніше "Коментарі" писали – на Лиманському напрямку Росія нагромадила велику кількість живої сили. Майже не припиняються штурми піхоти. Ворог намагається тиснути і потроху просуватися. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі каналу Еспресо розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.
За діями окупантів постійно проводиться аеророзвідка: українські військові стежать за логістичними шляхами ворога.