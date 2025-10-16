ЗСУ дають по зубах агресору: у DeepState показали, в якій області є успіх

Українські захисники мають певні успіхи на фронті. Сили оборони відкинули окупаційні війська РФ у Донецькій області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні аналітичного моніторингового проекту DeepState.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерова Яру", – йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Але DeepState оновив карту бойових дій у тому районі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 15 жовтня аналітичний проект DeepState повідомив про окупацію росіянами трьох населених пунктів у Донецькій області, йдеться про Перебудову, Комар і Мирний, що знаходяться на Новопавлівському напрямку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях.

Раніше "Коментарі" писали – на Лиманському напрямку Росія нагромадила велику кількість живої сили. Майже не припиняються штурми піхоти. Ворог намагається тиснути і потроху просуватися. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі каналу Еспресо розповів начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.

За діями окупантів постійно проводиться аеророзвідка: українські військові стежать за логістичними шляхами ворога.

"І щойно ворог намагається ще висуватися, ми робимо все для того, щоб його нейтралізувати ще так на початку. Плюс існує така річ, як дистанційне мінування. І в цьому зараз дуже допомагають дрони і саме дистанційне мінування також є одним із засобів для того, щоб зупиняти супротивника ще тільки-но він починає десь виходити чи виїжджати", — додав Максим Білоусов.



