Линия фронта снова сместилась: в DeepState рассказали о тревожной тенденции сразу в двух областях

Российские оккупационные войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в мониторинговом аналитическом канале "DeepState".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, захватчики укрепили позиции в Полтавке (Пологовский район, Запорожская область), Никоноровке (Краматорский район, Донецкая область) и Котлино (Покровский район, Донецкая область). Также уточнена линия соприкосновения вблизи Выемки в Бахмутском районе.

На картах DeepState видно, что: на новопавловском направлении площадь под российским контролем увеличилась на 0,99 кв. км, а "серая зона" — еще на 4,12 кв. км; на покровском направлении оккупанты расширили контроль на 3,72 кв. км, "серая зона" — на 2,81 кв. км; на северском направлении наоборот — площадь контроля уменьшилась на 5,46 кв. км, тогда как "серая зона" выросла на 2,03 кв. км.

На других направлениях линия фронта осталась без изменений.

В общем, за сутки российские оккупанты заняли 4,71 кв. км, однако после уточнения линии фронта площадь их устойчивого контроля сократилась на 0,75 кв. км. Зато "серая зона" увеличилась на 8,56 кв. км.

Читайте также на портале "Комментарии" — жители более трети областей Украины подверглись отключениям света из-за российских атак осенью. Чего ждать от российских обстрелов зимой? Насколько Украина готова к новым атакам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – за месяц враг увеличил число применяемых средств воздушного приступа в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики. Об этом у себя в Телеграмме рассказал главком ВСУ Александр Сырский.



