Лінія фронту знову змістилася: у DeepState розповіли про тривожну тенденцію одразу у двох областях

Російські окупаційні війська просунулися на кількох ділянках фронту у Донецькій та Запорізькій областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в моніторинговому аналітичному каналі "DeepState".

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За даними аналітиків, загарбники зміцнили позиції у Полтавці (Пологівський район, Запорізька область), Никонорівці (Краматорський район, Донеччина) та Котлиному (Покровський район, Донеччина). Також уточнено лінію зіткнення поблизу Виїмки у Бахмутському районі.

На картах DeepState видно, що на новопавлівському напрямку площа під російським контролем збільшилася на 0,99 кв. км, а "сіра зона" — ще на 4,12 кв. км; на покровському напрямку окупанти розширили контроль на 3,72 кв. км, "сіра зона" — на 2,81 кв. км; на північному напрямку навпаки – площа контролю зменшилась на 5,46 кв. км, тоді як "сіра зона" зросла на 2,03 кв. км.

На інших напрямках лінія фронту залишилася незмінною.

Загалом за добу російські окупанти зайняли 4,71 кв. км, проте після уточнення лінії фронту площа їхнього сталого контролю скоротилася на 0,75 кв. км. Натомість "сіра зона" збільшилася на 8,56 кв. км.

