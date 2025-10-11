Сырский предупредил о новых испытаниях: к чему готовиться украинцам

Рубрики
За месяц враг увеличил число применяемых средств воздушного приступа в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики. Об этом у себя в Телеграмме рассказал главком ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Он отметил, что начата работа по созданию нового рода войск – беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Продолжается усовершенствование системы штурмовых войск. Формируется командование Киберсил.
По словам Александра Сырского, в то же время в Вооруженных Силах Украины продолжаются меры по оптимизации органов военного управления. Они призваны усовершенствовать, упростить данную систему и повысить ее эффективность. Затем завершили свою деятельность ОСУВ и ОТУ, их функции передаются группировкой войск (сил), образованной на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.
