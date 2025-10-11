Сырский предупредил о новых испытаниях: к чему готовиться украинцам

За месяц враг увеличил число применяемых средств воздушного приступа в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики. Об этом у себя в Телеграмме рассказал главком ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Враг дорого платит за продолжение захватнической войны против Украины. Есть успехи в реализации программы DeepStrike. В прошлом месяце количество поражений по территории России довели до 70. Нищим в стране-агрессоре производство горюче-смазочных материалов, взрывчатых веществ, другие составляющие российского военно-промышленного комплекса. В частности, переработка нефти в России уменьшена на 21%", — отметил главком.

Он отметил, что начата работа по созданию нового рода войск – беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил. Продолжается усовершенствование системы штурмовых войск. Формируется командование Киберсил.

По словам Александра Сырского, в то же время в Вооруженных Силах Украины продолжаются меры по оптимизации органов военного управления. Они призваны усовершенствовать, упростить данную систему и повысить ее эффективность. Затем завершили свою деятельность ОСУВ и ОТУ, их функции передаются группировкой войск (сил), образованной на основе оперативных командований. Командование объединенных сил ВС Украины получит свой важный участок фронта с подчиненными армейскими корпусами.

