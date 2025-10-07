«Немає іншого вибору»: Сирський розповів про важливе рішення, яке допоможе не програти у війні

Рубрики
Кравцев Сергей
Безпілотні системи є важливим аргументом для стримування та знищення супротивника. Саме тому Генштабом ухвалено рішення про збільшення кількості відповідних підрозділів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел
Головком зазначив, що в умовах значної переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи є вагомим аргументом для стримування противника та його знищення на полі бою.
Олександр Сирський поінформував про результати застосування безпілотних авіаційних комплексів у вересні. За його словами, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси вразили 66,5 тисячі цілей противника, що на 10,8% більше, ніж у серпні. З них 39,2 тис. поразок припадає на дрони-камікадзе. При цьому вражено або знищено 18159 військовослужбовців окупаційної армії.
Генерал зазначив, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами майже подвоїлася. Це свідчить про зростання уваги командирів цього важливого компоненту безпілотних систем.
Наразі військове командування продовжує масштабування підрозділів Сил безпілотних систем та розгортає рекрутинг для підрозділів СБС. Сирський також наголосив на необхідності оптимізації структури підрозділів, поліпшенні взаємодії з піхотними частинами та невідкладному вирішенні проблемних питань.
Глава ВСУ подякував військовослужбовцям безпілотних систем за внесок у справу знищення ворога та завзятість у виконанні бойових завдань.
