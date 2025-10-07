«Немає іншого вибору»: Сирський розповів про важливе рішення, яке допоможе не програти у війні

Безпілотні системи є важливим аргументом для стримування та знищення супротивника. Саме тому Генштабом ухвалено рішення про збільшення кількості відповідних підрозділів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком зазначив, що в умовах значної переважання російського агресора в особовому складі, безпілотні системи є вагомим аргументом для стримування противника та його знищення на полі бою.

"Немає іншого вибору, ніж воювати якістю та вмінням", — вважає головком.

Олександр Сирський поінформував про результати застосування безпілотних авіаційних комплексів у вересні. За його словами, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси вразили 66,5 тисячі цілей противника, що на 10,8% більше, ніж у серпні. З них 39,2 тис. поразок припадає на дрони-камікадзе. При цьому вражено або знищено 18159 військовослужбовців окупаційної армії.

Генерал зазначив, що кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами майже подвоїлася. Це свідчить про зростання уваги командирів цього важливого компоненту безпілотних систем.

"Перевага у застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить все, щоб наблизитися до паритету", – зазначив Олександр Сирський.

Наразі військове командування продовжує масштабування підрозділів Сил безпілотних систем та розгортає рекрутинг для підрозділів СБС. Сирський також наголосив на необхідності оптимізації структури підрозділів, поліпшенні взаємодії з піхотними частинами та невідкладному вирішенні проблемних питань.

Глава ВСУ подякував військовослужбовцям безпілотних систем за внесок у справу знищення ворога та завзятість у виконанні бойових завдань.

"Ще раз щиро дякую воїнам безпілотних систем Сил оборони за великий внесок у справу знищення ворога, завзятість у виконанні бойових завдань, небайдужість до розвитку цього напряму", — сказав Сирський.

