В подготовке бойцов ВСУ грядут изменения: Сырский сделал заявление

Кравцев Сергей
Учитывая постоянную угрозу от российских дронов и ракет в Украине продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
По его словам, за последний год была проделана значительная организационная работа для того, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков. В частности, теперь БЗВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.
В частности, состоялся конструктивный разговор о контроле качества подготовки в учебных центрах и оптимизации их организационной структуры.
Александр Сырский отметил, что проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию НЦ в зимний период. Важно полностью реализовать потенциал учебных центров.
