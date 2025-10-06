logo

Война с Россией В подготовке бойцов ВСУ грядут изменения: Сырский сделал заявление
НОВОСТИ

В подготовке бойцов ВСУ грядут изменения: Сырский сделал заявление

Учебные центры ВСУ переносят вглубь Украины из-за дроновых и ракетных угроз

6 октября 2025, 15:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Учитывая постоянную угрозу от российских дронов и ракет в Украине продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В подготовке бойцов ВСУ грядут изменения: Сырский сделал заявление

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам подготовки наших воинов, а также по отдельным аспектам функционирования учебных центров", — рассказал Сырский.

По его словам, за последний год была проделана значительная организационная работа для того, чтобы новобранцы имели достаточно времени для освоения необходимых навыков. В частности, теперь БЗВП длится 51 день, включает курс антидроновой борьбы и другие элементы, которые отвечают требованиям современной технологической войны.

"В то же время, учитывая дроновую и ракетную угрозу, продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Они все больше перемещаются вглубь страны, как можно дальше от линии фронта. В связи с этим возникает задача — обеспечить высокие стандарты подготовки также и на отдаленных локациях", — сообщил главком.

В частности, состоялся конструктивный разговор о контроле качества подготовки в учебных центрах и оптимизации их организационной структуры.

Александр Сырский отметил, что проблемные вопросы рассмотрены, определены пути их безотлагательного решения. Поставил конкретные задачи, в том числе и по подготовке к функционированию НЦ в зимний период. Важно полностью реализовать потенциал учебных центров.

Читайте также на портале "Комментарии" — обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована, Силы обороны зачищают остатки российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский




