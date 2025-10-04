ВСУ зачищают остатки оккупантов: Сырский рассказал о хороших новостях с фронта

Обстановка в районе населенного пункта Ямполь стабилизирована, Силы обороны зачищают остатки российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом у себя в Telegram сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Подразделения Сил специальных операций, части Сухопутных войск ВСУ и Нацгвардии Украины проводят в поселке ударно-поисковые действия для выявления и уничтожения остатков диверсионных групп противника", — отметил главком.

Александр Сырский сообщил, что на Добропольском направлении повышается эффективность поражения мест скопления врага, уничтожается его логистика.

По словам главкома, общие потери захватчиков за сутки здесь составляют 47 человек, из них безвозвратные — 32. С начала контрнаступательной операции на направлении Доброполья россияне потеряли около 3520 человек, из них уничтожено — 1988. Также поражено или уничтожено 991 единицу вражеского вооружения и военной техники.

Стоит отметить, что аналитики американского Института изучения войны "ISW" подтвердили, что в Донецкой области украинские защитники продвинулись в тактическом районе Доброполья.

