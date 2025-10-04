ЗСУ зачищають залишки окупантів: Сирський розповів про добрі новини з фронту

Обстановку в районі населеного пункту Ямпіль стабілізували, Сили оборони зачищають залишки російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Про це у себе в Telegram повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Підрозділи Сил спеціальних операцій, частини Сухопутних військ ЗСУ та Нацгвардії України проводять у селищі ударно-пошукові дії для виявлення та знищення залишків диверсійних груп противника", — зазначив головком.

Олександр Сирський повідомив, що на Добропільському напрямі підвищується ефективність ураження місць скупчення ворога, знищується його логістика.

За словами головкома, загальні втрати російських загарбників за добу тут становлять 47 осіб, з них безповоротні — 32. З початку контрнаступної операції на напрямі Добропілля росіяни втратили близько 3520 осіб, з них знищено — 1988. Також уражено або знищено 991 одиницю ворожої озброєння.

Варто зазначити, що аналітики американського Інституту вивчення війни "ISW" підтвердили, що на Донеччині українські захисники просунулися в тактичному районі Добропілля.

Головком ЗСУ додав, що українські захисники роблять все можливе, щоб завдати максимальних втрат супротивнику.



