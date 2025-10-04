ВСУ освободили населенный пункт на одном из самых горячих участков фронта: детали

В Донецкой области украинские защитники продвинулись в тактическом районе Доброполья. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны ISW.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Исследователи ссылаются на геолокационные видеозаписи, которые свидетельствуют о том, что ВСУ недавно освободили село Дорожное на юго-востоке от Доброполья.

Аналитики приводят также сообщения российских источников о том, что войска оккупанты захватили Паньковку на востоке от Доброполья. Подтверждения этим заявлениям в ISW не имеют.

Американские исследователи войны зафиксировали также попытку россиян продвинуться вдоль посадки к северу от Золотого Колодца, однако линию фронта это не изменило.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы обороны Украины разрезали так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории. Советующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале.

Главком добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу. Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.

"Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км", – акцентировал Сырский.

Также издание "Комментарии" сообщало – у РФ в разы увеличились потери: в ЦПД объяснили причины.