logo_ukra

BTC/USD

122609

ETH/USD

4505.19

USD/UAH

41.23

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ звільнили населений пункт на одній із найгарячіших ділянок фронту: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

ЗСУ звільнили населений пункт на одній із найгарячіших ділянок фронту: деталі

Українські війська просунулися у тактичному районі Добропілля

4 жовтня 2025, 09:06
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На Донеччині українські захисники просунулися в тактичному районі Добропілля. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

ЗСУ звільнили населений пункт на одній із найгарячіших ділянок фронту: деталі

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Дослідники посилаються на геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що ЗСУ нещодавно звільнили село Дорожнє на південному сході від Добропілля.

Аналітики наводять також повідомлення російських джерел про те, що війська окупанти захопили Паньківку на сході Добропілля. Підтвердження цих заяв у ISW не мають.

Американські дослідники війни зафіксували також спробу росіян просунутися вздовж посадки на північ від Золотої Криниці, проте лінію фронту це не змінило.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сили оборони України розрізали так званий "Добропільський виступ" російських загарбників. Минулої доби українські воїни відновили контроль над 2,2 кв.км території. Радиючу заяву зробив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі.

Головком додав, що українські захисники роблять все, щоб завдати максимальних втрат ворогу. Було проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. На окремих напрямках Сили оборони просунулися від 100 м до 1400 м. У ході боїв було ліквідовано 52 російські загарбники. Усього за добу ворог втратив 80 людей.

"Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", — наголосив Сирський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у РФ у рази збільшилися втрати: у ЦПД пояснили причини.

ЗСУ звільнили населений пункт на одній із найгарячіших ділянок фронту: деталі - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-october-2-2025/
Теги:

Новини

Всі новини