ЗСУ звільнили населений пункт на одній із найгарячіших ділянок фронту: деталі

На Донеччині українські захисники просунулися в тактичному районі Добропілля. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті американського Інституту вивчення війни ISW.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Дослідники посилаються на геолокаційні відеозаписи, які свідчать про те, що ЗСУ нещодавно звільнили село Дорожнє на південному сході від Добропілля.

Аналітики наводять також повідомлення російських джерел про те, що війська окупанти захопили Паньківку на сході Добропілля. Підтвердження цих заяв у ISW не мають.

Американські дослідники війни зафіксували також спробу росіян просунутися вздовж посадки на північ від Золотої Криниці, проте лінію фронту це не змінило.

Головком додав, що українські захисники роблять все, щоб завдати максимальних втрат ворогу. Було проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. На окремих напрямках Сили оборони просунулися від 100 м до 1400 м. У ході боїв було ліквідовано 52 російські загарбники. Усього за добу ворог втратив 80 людей.

"Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", — наголосив Сирський.

