Кравцев Сергей
Силы обороны Украины разрезали так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории. Советующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
Главком добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу.
Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.
Отмечается, что на Добропольском направлении потери врага уже составили около 3320 человек, из них безвозвратные – 1864.
Также оккупационные войска РФ потеряли 971 единицу вооружений и военной техники.
Читайте также на портале "Комментарии" — благодаря четко спланированным и смелым действиям украинских войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам работы в частях, действующих на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском направлении.
Также издание "Комментарии" сообщало – российское командование активно перебрасывало на Новопавловское направление подразделения морской пехоты из Сумского, чтобы прорвать оборону и сделать рывок в Запорожскую или Днепропетровскую область. Такую информацию во время общения с представителями масс-медиа озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.