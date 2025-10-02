ВСУ идут в контрнаступление: Сырский сообщил, сколько территории освобождено

Силы обороны Украины разрезали так называемый "Добропольский выступ" российских захватчиков. За минувшие сутки украинские воины восстановили контроль над 2,2 кв.км территории. Советующее заявление сделал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Телеграмм-канале.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком добавил, что украинские защитники делают все, чтобы нанести максимальные потери врагу.

Были проведены ударно-поисковые действия для уничтожения врага на территории 3 кв. км Покровского района Донецкой области. На отдельных направлениях Силы обороны продвинулись от 100 м до 1400 м. В ходе боев было ликвидировано 52 российских захватчика. Всего за сутки враг потерял 80 человек.

"Всего за время контрнаступательной операции в Покровском районе освобождено 177,8 кв. км, зачищено от диверсантов 198,9 кв. км", – акцентировал Сырский.

Отмечается, что на Добропольском направлении потери врага уже составили около 3320 человек, из них безвозвратные – 1864.

Также оккупационные войска РФ потеряли 971 единицу вооружений и военной техники.

