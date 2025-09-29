Россияне оказались в окружении: Сырский сообщил о безумных потерях оккупантов

Благодаря четко спланированным и смелым действиям украинских войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам работы в частях, действующих на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском направлении.

Россияне оказались в окружении: Сырский сообщил о безумных потерях окупантов

"Провел совещание с командирами частей и подразделений, вовлеченных в контрнаступательную операцию. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные – 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники. За период контрнаступательной операции площадь освобожденной территории на сегодняшний день составляет около 175 кв. км. Кроме того, зачищено от диверсионных групп еще около 195 кв. км", – сообщил Сырский.

По его словам, были предоставлены необходимые указания по повышению эффективности огневого поражения противника, в том числе на дальних расстояниях; нейтрализации вражеских диверсионных групп в определенных районах; повышение качества взаимодействия подразделений.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что разрешение на дальнобойные удары вглубь России развязывают украинским военным руки и дают возможность бить по ВПК врага, аэродромам и другим критическим объектам, задействуемым страной-агрессором для ведения войны. Главное, чтобы было с чем работать, считает военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"Теперь сможем работать на всю катушку, нужно лишь иметь чем работать и здесь уже вступают в игру ракеты EARM, продажи которых одобрены Трампом буквально несколько месяцев назад и, важно отметить, "…их использование потребует официального одобрения Пентагона…" — цитирую The Wall Street Journal", – отмечает военный.



