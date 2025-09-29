Дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії розв’язують українським військовим руки та дають можливість бити по ВПК ворога, аеродромах та інших критичних об’єктах, які задіюються країною-агресором для ведення війни. Головне, щоб було з чим працювати, вважає військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

Військові схвалюють рішення Трампа: «Тепер зможемо працювати на всю котушку»

"Дозвіл на дальні удари отримати — це дійсно один з найважливіших факторів, адже навіть хлопці, які працювали ракетами ATACMS неодноразово зазначали, що в запусках товстих ракет було 7 пʼятниць на неділю, бо хтось не міг щось узгодити, чи не могли отримати дозвіл, тому цей непублічний фактор дійсно нас обмежував в бойовій роботі. Тепер зможемо працювати на всю котушку, потрібно лише мати чим працювати і тут вже вступають в гру ракети EARM, продаж яких схвалено Трампом буквально декілька місяців тому і, важливо зазначити, "…їх використання потребуватиме офіційного схвалення Пентагону…" — цитую The Wall Street Journal", – наголошує військовий.

За його словами, оскільки було ще раніше заявлено, що ракети можуть надійти до України через декілька тижнів, не виключено, що цей дозвіл був дійсно заточений саме під них.

"Нагадаю, що EARM – це спрощена крилата ракета, створена на базі 227-кілограмової авіабомби і має дальність польоту 400-450 км; взагалі наша війна показала, що проти р*шки ефективно використовувати дешевші, але масові засоби ураження. Про JASSM, а тим більше про Tomahawk я поки мовчу) p.s. треба розуміти, чи достатньо для ударів цього загального дозволу, чи все одно необхідний буде ще оперативний дозвіл, тобто безпосереднє узгодження удару по конкретній цілі і тд.", – додає "Алекс".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що глава Білого дому Дональд Трамп дав свою згоду Україні завдавати ударів по території у глибині Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News підтвердив спецпосланник президента США по Україні Кіт Келлог, уточнивши, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.