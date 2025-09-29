У США дали пряму відповідь, чи дозволив Трамп Україні завдавати далекобійних ударів по РФ

Глава Білого дому Дональд Трамп дав свою згоду Україні завдавати ударів по території у глибині Росії. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News підтвердив спецпосланник президента США по Україні Кіт Келлог, уточнивши, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

На пряме запитання, чи президент США вважає, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю, Келлог, відповів, що це було санкціоновано президентом.

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віце-президент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь — так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних притулків не існує", — сказав чиновник.

Водночас, Кіт Келлог зазначив, що іноді Пентагон не давав Україні дозволу на здійснення таких ударів.

Як раніше писало видання WSJ, президент США Дональд Трамп заявив українському лідеру Володимиру Зеленському, що готовий зняти заборону на удари американською зброєю на території РФ.

Президент США Дональд Трамп Володимиру Зеленському готовий зняти заборону на удари американською зброєю по території РФ.

Трамп відповів, що не проти цієї ідеї, однак, за словами джерела видання, глава Білого дому обмежився лише словами і не взяв на себе жодних зобов'язань щодо скасування заборони на такі удари.

