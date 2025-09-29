В США дали прямой ответ, разрешил ли Трамп Украине наносить дальнобойные удары по РФ

Глава Белого дома Дональд Трамп дал свое согласие Украине наносить удары по территории в глубине России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Fox News" подтвердил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, уточнив, что это решение также поддерживают представители администрации Трампа.

Удары по России. Фото: из открытых источников

На прямой вопрос, считает ли президент США, что Украина может наносить удары по России дальнобойным оружием, Келлог, ответил, что это было санкционировано президентом.

"Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ — да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Никаких убежищ не существует", — сказал чиновник.

В то же время Кит Келлог отметил, что иногда Пентагон не давал Украине разрешения на осуществление таких ударов.

Как ранее писало издание WSJ, президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории РФ.

Трамп ответил, что не против этой идеи, однако, по словам источника издания, глава Белого дома ограничился только словами и не взял на себя никаких обязательств по отмене запрета на такие удары.

