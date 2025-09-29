Украина наконец-то нашла ключ к тому, чтобы завершить войну в свою пользу: о чем речь

Украинские войска наносят серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Sun".

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм заявил в разговоре с журналистами, что украинская изобретательность наносит удар по "сердцу" экономики РФ. По его словам, точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина.

"Дроны дальнего радиуса действия, пролетающие 1000 км и более, превращают обширную нефтегазовую империю России в цепь адских пламен", — сказал эксперт.

Ингрэм признал, что хотя этот план является смелой авантюрой, это гениальный ход, направленный на то, чтобы "донести реальность войны до россиян". Тем не менее последствия для РФ не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан.

Эксперт поделился, что украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Он уверен, что это может оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами. Когда наступит крах российской экономики? Сколько российских НПЗ нужно атаковать, чтобы армия РФ ощутила недостаток топлива? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему США могут начать приветствовать удары ВСУ по НПЗ.



