logo

BTC/USD

111856

ETH/USD

4120.78

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина наконец-то нашла ключ к тому, чтобы завершить войну в свою пользу: о чем речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина наконец-то нашла ключ к тому, чтобы завершить войну в свою пользу: о чем речь

The Sun пишет о том, что Украина открыла новый фронт в войне, уничтожая экономику Путина

29 сентября 2025, 06:41
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские войска наносят серьезный удар по российской экономике, атакуя объекты нефтегазовой промышленности. В рамках тщательно спланированной кампании украинцы нанесли России ущерб на около 100 миллиардов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Sun".

Украина наконец-то нашла ключ к тому, чтобы завершить войну в свою пользу: о чем речь

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

Эксперт по военной разведке Филип Ингрэм заявил в разговоре с журналистами, что украинская изобретательность наносит удар по "сердцу" экономики РФ. По его словам, точные удары по объектам нефтяной и газовой промышленности направлены на дестабилизацию военной машины российского диктатора Владимира Путина.

"Дроны дальнего радиуса действия, пролетающие 1000 км и более, превращают обширную нефтегазовую империю России в цепь адских пламен", — сказал эксперт.

Ингрэм признал, что хотя этот план является смелой авантюрой, это гениальный ход, направленный на то, чтобы "донести реальность войны до россиян". Тем не менее последствия для РФ не ограничиваются неудобствами в повседневной жизни граждан.

Эксперт поделился, что украинские удары могут вызвать серьезный дефицит топлива. Он уверен, что это может оказать огромное давление на способность Кремля продолжать войну против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский убежден, что как только количество дронов будет сопоставимо с российским, они это почувствуют по топливному дефициту. Свое мнение Зеленский озвучил во время общения с журналистами. Когда наступит крах российской экономики? Сколько российских НПЗ нужно атаковать, чтобы армия РФ ощутила недостаток топлива? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему США могут начать приветствовать удары ВСУ по НПЗ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.the-sun.com/news/15260408/ukraine-obliterate-putin-weak-point/
Теги:

Новости

Все новости