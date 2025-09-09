logo

Главная Новости Общество Война с Россией Почему США могут начать приветствовать удары ВСУ по НПЗ
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему США могут начать приветствовать удары ВСУ по НПЗ

Снижение экспорта российского дизеля может усилить давление на мировые поставки и поднять доходность переработки, особенно на НПЗ американского побережья Мексиканского залива

9 сентября 2025, 11:20
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новые атаки атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортным объектам может повысить мировые маржинальные доходы переработчиков. Особенно это касается предприятий в США, где спрос на топливо остается высоким даже после окончания летнего сезона. Об этом говорится в материале "Reuters".

Почему США могут начать приветствовать удары ВСУ по НПЗ

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что удары временно вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Также оказались под атакой терминал Усть-Луга на Балтике и нефтепровод "Дружба", который снабжает Беларусь, Словакию и Венгрию.

Как отмечается в публикации, эти удары стали значительной эскалацией войны, которая длится уже более трех лет. Киев нацелен на главный источник доходов Кремля, в то время как президент США Дональд Трамп пытается продвигать соглашение о прекращении огня.

Ранее в марте стороны договорились воздерживаться от атак по энергетическим объектам. Однако Россия нарушила это соглашение и нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, включая атаки дронов на электростанции на севере и юге страны, пишет автор материала обозреватель Reuters Рон Буссо.

Снижение объемов переработки внутри страны подтолкнуло Москву к тому, чтобы увеличить экспорт нефти из западных портов в августе на 200 тыс. баррелей в сутки, или на 11%. Дополнительные объемы появились за счет недозагруженных российских НПЗ.

При этом в ряде регионов РФ начались перебои с бензином, несмотря на запрет его экспорта, введенный с 28 июля. Ремонт поврежденных заводов может занять недели или месяцы, что приведет к дефициту топлива на внутреннем и мировом рынках в преддверии зимы.

Мировые нефтеперерабатывающие заводы уже получают высокую прибыль благодаря устойчивому спросу на дизель. Европейские маржинальные доходы от переработки дизеля составляют 23,5 доллара за баррель, что на 40% выше, чем год назад, говорится в материале.

Снижение экспорта российского дизеля может усилить давление на мировые поставки и поднять доходность переработки, особенно на НПЗ американского побережья Мексиканского залива. В августе морской экспорт российского дизеля снизился до 744 тыс. баррелей в сутки против 828 тыс. в июле.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия содрогалась от взрывов: у россиян серьезная паника из-за атаки дронов.




Источник: https://www.reuters.com/markets/commodities/ukrainian-strikes-russian-oil-facilities-could-be-boon-us-refiners-2025-09-09/
