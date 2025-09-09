Почему США могут начать приветствовать удары ВСУ по НПЗ

Новые атаки атак украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам и экспортным объектам может повысить мировые маржинальные доходы переработчиков. Особенно это касается предприятий в США, где спрос на топливо остается высоким даже после окончания летнего сезона. Об этом говорится в материале "Reuters".

Удары по НПЗ России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что удары временно вывели из строя объекты, на которые приходилось не менее 17% мощностей переработки нефти на России, или 1,1 млн баррелей в сутки.

Также оказались под атакой терминал Усть-Луга на Балтике и нефтепровод "Дружба", который снабжает Беларусь, Словакию и Венгрию.

Как отмечается в публикации, эти удары стали значительной эскалацией войны, которая длится уже более трех лет. Киев нацелен на главный источник доходов Кремля, в то время как президент США Дональд Трамп пытается продвигать соглашение о прекращении огня.

Ранее в марте стороны договорились воздерживаться от атак по энергетическим объектам. Однако Россия нарушила это соглашение и нанесла удары по украинской энергетической инфраструктуре, включая атаки дронов на электростанции на севере и юге страны, пишет автор материала обозреватель Reuters Рон Буссо.

Снижение объемов переработки внутри страны подтолкнуло Москву к тому, чтобы увеличить экспорт нефти из западных портов в августе на 200 тыс. баррелей в сутки, или на 11%. Дополнительные объемы появились за счет недозагруженных российских НПЗ.

При этом в ряде регионов РФ начались перебои с бензином, несмотря на запрет его экспорта, введенный с 28 июля. Ремонт поврежденных заводов может занять недели или месяцы, что приведет к дефициту топлива на внутреннем и мировом рынках в преддверии зимы.

Мировые нефтеперерабатывающие заводы уже получают высокую прибыль благодаря устойчивому спросу на дизель. Европейские маржинальные доходы от переработки дизеля составляют 23,5 доллара за баррель, что на 40% выше, чем год назад, говорится в материале.

Снижение экспорта российского дизеля может усилить давление на мировые поставки и поднять доходность переработки, особенно на НПЗ американского побережья Мексиканского залива. В августе морской экспорт российского дизеля снизился до 744 тыс. баррелей в сутки против 828 тыс. в июле.

