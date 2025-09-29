Україна нарешті знайшла ключ до того, щоб завершити війну на свою користь: про що йдеться

Українські війська завдають серйозного удару по російській економіці, атакуючи об'єкти нафтогазової промисловості. У рамках ретельно спланованої кампанії українці завдали Росії збитків на близько 100 мільярдів доларів. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Sun.

Експерт з військової розвідки Філіп Інгрем заявив у розмові з журналістами, що українська винахідливість завдає удару по "серцю" економіки РФ. За його словами, точні удари по об'єктах нафтової та газової промисловості спрямовані на дестабілізацію військової машини російського диктатора Володимира Путіна.

"Дрони далекого радіусу дії, що пролітають 1000 км і більше, перетворюють велику нафтогазову імперію Росії в ланцюг пекельних полум'я", — сказав експерт.

Інгрем визнав, що хоча цей план є сміливою авантюрою, це геніальний хід, спрямований на те, щоб донести реальність війни до росіян. Проте наслідки для РФ не обмежуються незручностями у повсякденному житті громадян.

Експерт поділився, що українські удари можуть спричинити серйозний дефіцит палива. Він упевнений, що це може чинити величезний тиск на здатність Кремля продовжувати війну проти України.

