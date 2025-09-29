logo

BTC/USD

111859

ETH/USD

4110.32

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Военные одобряют решение Трампа: «Теперь сможем работать на всю катушку»
commentss НОВОСТИ Все новости

Военные одобряют решение Трампа: «Теперь сможем работать на всю катушку»

Оставить врага без логистики, транспорта, горючего и тяжелой техники можно благодаря ударам вглубь России

29 сентября 2025, 10:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Разрешение на дальнобойные удары вглубь России развязывают украинским военным руки и дают возможность бить по ВПК врага, аэродромам и другим критическим объектам, задействуемым страной-агрессором для ведения войны. Главное, чтобы было с чем работать, считает военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Военные одобряют решение Трампа: «Теперь сможем работать на всю катушку»

Военные одобряют решение Трампа: «Теперь сможем работать на всю катушку»

"Разрешение на дальние удары получить – это действительно один из важнейших факторов, ведь даже ребята, работавшие ракетами ATACMS неоднократно отмечали, что в запусках толстых ракет было 7 пятниц на неделю, потому что кто-то не мог что-то согласовать, не могли получить разрешение, поэтому этот непубличный фактор действительно нас ограничил.

Теперь сможем работать на всю катушку, нужно только иметь чем работать и здесь уже вступают в игру ракеты EARM, продажи которых одобрены Трампом буквально несколько месяцев назад и, важно отметить, "…их использование потребует официального одобрения Пентагона…" — цитирую The Wall Street Journal", – отмечает военный.

По его словам, поскольку было ранее заявлено, что ракеты могут поступить в Украину через несколько недель, не исключено, что это разрешение было действительно заточено именно под них.

"Напомню, что EARM – это упрощенная крылатая ракета, созданная на базе 227-килограммовой авиабомбы и имеющая дальность полета 400-450 км; вообще наша война показала, что против р*шки эффективно использовать более дешевые, но массовые средства поражения.

О JASSM, а тем более о Tomahawk я пока молчу)

ps: надо понимать, достаточно ли для ударов этого общего разрешения или все равно необходимо будет еще оперативное разрешение, то есть непосредственное согласование удара по конкретной цели и т.д.", – добавляет "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Белого дома Дональд Трамп дал свое согласие Украине наносить удары по территории в глубине России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Fox News подтвердил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, уточнив, что это решение также поддерживают представители администрации Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости