Разрешение на дальнобойные удары вглубь России развязывают украинским военным руки и дают возможность бить по ВПК врага, аэродромам и другим критическим объектам, задействуемым страной-агрессором для ведения войны. Главное, чтобы было с чем работать, считает военный Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

Военные одобряют решение Трампа: «Теперь сможем работать на всю катушку»

"Разрешение на дальние удары получить – это действительно один из важнейших факторов, ведь даже ребята, работавшие ракетами ATACMS неоднократно отмечали, что в запусках толстых ракет было 7 пятниц на неделю, потому что кто-то не мог что-то согласовать, не могли получить разрешение, поэтому этот непубличный фактор действительно нас ограничил. Теперь сможем работать на всю катушку, нужно только иметь чем работать и здесь уже вступают в игру ракеты EARM, продажи которых одобрены Трампом буквально несколько месяцев назад и, важно отметить, "…их использование потребует официального одобрения Пентагона…" — цитирую The Wall Street Journal", – отмечает военный.

По его словам, поскольку было ранее заявлено, что ракеты могут поступить в Украину через несколько недель, не исключено, что это разрешение было действительно заточено именно под них.

"Напомню, что EARM – это упрощенная крылатая ракета, созданная на базе 227-килограммовой авиабомбы и имеющая дальность полета 400-450 км; вообще наша война показала, что против р*шки эффективно использовать более дешевые, но массовые средства поражения. О JASSM, а тем более о Tomahawk я пока молчу) ps: надо понимать, достаточно ли для ударов этого общего разрешения или все равно необходимо будет еще оперативное разрешение, то есть непосредственное согласование удара по конкретной цели и т.д.", – добавляет "Алекс".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Белого дома Дональд Трамп дал свое согласие Украине наносить удары по территории в глубине России. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Fox News подтвердил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог, уточнив, что это решение также поддерживают представители администрации Трампа.