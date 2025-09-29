Завдяки чітко спланованим та сміливим діям українських військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами роботи у частинах, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку.

Росіяни опинилися в оточенні: Сирський повідомив про шалені втрати окупантів

"Провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки. За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км", – повідомив Сирський.

За його словами, були надані необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії розв’язують українським військовим руки та дають можливість бити по ВПК ворога, аеродромах та інших критичних об’єктах, які задіюються країною-агресором для ведення війни. Головне, щоб було з чим працювати, вважає військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

"Тепер зможемо працювати на всю котушку, потрібно лише мати чим працювати і тут вже вступають в гру ракети EARM, продаж яких схвалено Трампом буквально декілька місяців тому і, важливо зазначити, "…їх використання потребуватиме офіційного схвалення Пентагону…" — цитую The Wall Street Journal", – наголошує військовий.



