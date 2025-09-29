logo_ukra

BTC/USD

111859

ETH/USD

4110.32

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Росіяни опинилися в оточенні: Сирський повідомив про шалені втрати окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни опинилися в оточенні: Сирський повідомив про шалені втрати окупантів

Ворога вдається відсунути на Донеччині, зазначає Головнокомандувач

29 вересня 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Завдяки чітко спланованим та сміливим діям українських військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами роботи у частинах, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку.

Росіяни опинилися в оточенні: Сирський повідомив про шалені втрати окупантів

Росіяни опинилися в оточенні: Сирський повідомив про шалені втрати окупантів

"Провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769.

Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки.

За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км", – повідомив Сирський.

За його словами, були надані необхідні вказівки щодо підвищення ефективності вогневого ураження противника, зокрема на дальніх відстанях; нейтралізації ворожих диверсійних груп у визначених районах; підвищення якості взаємодії підрозділів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що дозвіл на далекобійні удари вглиб Росії розв’язують українським військовим руки та дають можливість бити по ВПК ворога, аеродромах та інших критичних об’єктах, які задіюються країною-агресором для ведення війни. Головне, щоб було з чим працювати, вважає військовий Сил оборони України з позивним "Алекс".

"Тепер зможемо працювати на всю котушку, потрібно лише мати чим працювати і тут вже вступають в гру ракети EARM, продаж яких схвалено Трампом буквально декілька місяців тому і, важливо зазначити, "…їх використання потребуватиме офіційного схвалення Пентагону…" — цитую The Wall Street Journal", – наголошує військовий.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини