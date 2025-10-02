ЗСУ йдуть у контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено

Сили оборони України розрізали так званий "Добропільський виступ" російських загарбників. Минулої доби українські воїни відновили контроль над 2,2 кв.км території. Радиючу заяву зробив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком додав, що українські захисники роблять все, щоб завдати максимальних втрат ворогу.

Було проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. На окремих напрямках Сили оборони просунулися від 100 м до 1400 м. У ході боїв було ліквідовано 52 російські загарбники. Усього за добу ворог втратив 80 людей.

"Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", — наголосив Сирський.

Зазначається, що на Добропільському напрямку втрати ворога вже становили близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864.

Також окупаційні війська РФ втратили 971 одиницю озброєнь та військової техніки.

