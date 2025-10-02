logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією ЗСУ йдуть у контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено
НОВИНИ

ЗСУ йдуть у контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено

Головком ЗСУ Сирський повідомив про успіхи Сил оборони на фронті

2 жовтня 2025, 07:11
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сили оборони України розрізали так званий "Добропільський виступ" російських загарбників. Минулої доби українські воїни відновили контроль над 2,2 кв.км території. Радиючу заяву зробив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі.

ЗСУ йдуть у контрнаступ: Сирський повідомив, скільки території звільнено

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком додав, що українські захисники роблять все, щоб завдати максимальних втрат ворогу.

Було проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. На окремих напрямках Сили оборони просунулися від 100 м до 1400 м. У ході боїв було ліквідовано 52 російські загарбники. Усього за добу ворог втратив 80 людей.

"Загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", — наголосив Сирський.

Зазначається, що на Добропільському напрямку втрати ворога вже становили близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864.

Також окупаційні війська РФ втратили 971 одиницю озброєнь та військової техніки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — завдяки чітко спланованим та сміливим діям українських військ частина підрозділів ворога опинилася в оточенні. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами роботи в частинах, що діють на головних напрямках фронту, зокрема на Добропільському напрямку.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російське командування активно перекидало на Новопавлівський напрямок підрозділи морської піхоти із Сумського, щоб прорвати оборону та зробити ривок у Запорізьку чи Дніпропетровську область. Таку інформацію під час спілкування із представниками мас-медіа озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.




Джерело: https://t.me/osirskiy/1283
