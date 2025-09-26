logo

Война с Россией РФ готовится к рывку на две области: Сырский раскрыл подробности
РФ готовится к рывку на две области: Сырский раскрыл подробности

Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении

26 сентября 2025, 12:54
Автор:
Кравцев Сергей

Российское командование активно перебрасывало на Новопавловское направление подразделения морской пехоты из Сумского, чтобы прорвать оборону и сделать рывок в Запорожскую или Днепропетровскую область. Такую информацию во время общения с представителями масс-медиа озвучил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

РФ готовится к рывку на две области: Сырский раскрыл подробности

Российские войска. Фото: из открытых источников

"Мы активными действиями сорвали попытку наступления врага на Новопавловском направлении. Вся морская пехота россиян сейчас завязла в боях на Добропольском направлении", — высказался Александр Сырский.

Главком пояснил, что на Новопавловском направлении сходятся административные границы трех областей Запорожской, Донецкой и Днепропетровской. Противник там пытается, используя тактику "тысячи порезов", продвинуться вглубь территории. Цель только одна: декларировать свое присутствие, воткнуть свой флаг в какое-то здание в населенном пункте.

Александр Сырский отметил, что ситуация на направлении динамичная. Территории большие, а плотности войск недостаточно как с нашей стороны, так и с их стороны. В то же время, по словам Сырского, "их там больше, но для проведения решительного наступления у них не хватает сил и средств".

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватчики копируют успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков. В вопросе развития беспилотников происходит настоящая технологическая гонка. Об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также издание "Комментарии" сообщало – наряду с увеличением количества комплексов противовоздушной обороны, Украина развивает и другие направления, которые дают эффективность в борьбе со средствами воздушного нападения противника. Об этом на встрече с представителями медиа рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.




