Украина станет сильнее: Сырский поделился подробностями о создании нового рода войск

Наряду с увеличением количества комплексов противовоздушной обороны, Украина развивает и другие направления, которые дают эффективность в борьбе со средствами воздушного нападения противника. Об этом на встрече с представителями медиа рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Мы уже в процессе создания нового рода войск в наших Воздушных силах – это беспилотные системы противовоздушной обороны", — заявил главком.

Сырский добавил, что имеется в виду дроны-перехватчики отечественного и иностранного производства, которые уничтожают "Шахеды" с высокой эффективностью — 70% и более. Поэтому создаются и наращиваются подразделения, оснащенные этими дронами-перехватчиками, и командование, которое будет заниматься именно этими дронами. Украина уже их применяет, увеличивает количество (радиолокационных) станций, наращивает численность, проводит подготовку персонала.

По словам Александра Сырского, получают новый импульс для развития и другие направления, а именно, наращивается количество боевых вертолетов, которые также показывают высокую эффективность в борьбе с дронами. В зависимости от погоды, украинские вертолеты иногда сбивают до 40% дронов на своих участках. Поэтому это направление также масштабируется. Эти вертолеты нужно оснащать специальными системами, которые позволяют видеть противника — днем, ночью, в различных погодных условиях, в тепловизионном и инфракрасном режимах.

Еще одно направление — легкомоторная авиация с пулеметными установками. Она также показывает свою эффективность в борьбе с "Шахедами". Сейчас изучается вопрос приобретения специализированных легкомоторных самолетов с этой целью.

"Наша задача — обеспечить трех-, четырехкратное перекрытие объектов (средствами РЭБ). Все, что есть для наращивания нашего радиолокационного поля, мы используем, интегрируем все в единую систему", — рассказал Сырский.

