Україна стане сильнішою: Сирський поділився подробицями про створення нового роду військ

Поряд зі збільшенням кількості комплексів протиповітряної оборони Україна розвиває й інші напрями, які дають ефективність у боротьбі із засобами повітряного нападу противника. Про це на зустрічі із представниками медіа розповів Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Ми вже у процесі створення нового роду військ у наших Повітряних силах – це безпілотні системи протиповітряної оборони", — заявив головком.

Сирський додав, що мають на увазі дрони-перехоплювачі вітчизняного та іноземного виробництва, які знищують "Шахеди" з високою ефективністю — 70% і більше. Тому створюються та нарощуються підрозділи, оснащені цими дронами-перехоплювачами, та командування, яке займатиметься саме цими дронами. Україна вже їх застосовує, збільшує кількість (радіолокаційних) станцій, збільшує чисельність, проводить підготовку персоналу.

За словами Олександра Сирського, отримують новий імпульс для розвитку та інші напрями, а саме, нарощується кількість бойових гелікоптерів, які також показують високу ефективність у боротьбі з дронами. Залежно від погоди, українські гелікоптери іноді збивають до 40% дронів на своїх ділянках. Тому цей напрямок також масштабується. Ці вертольоти потрібно оснащувати спеціальними системами, які дозволяють бачити супротивника – вдень, вночі, у різних погодних умовах, у тепловізійному та інфрачервоному режимах.

Ще один напрямок – легкомоторна авіація з кулеметними установками. Вона також показує свою ефективність у боротьбі з "Шахедами". Наразі вивчається питання придбання спеціалізованих легкомоторних літаків із цією метою.

"Наше завдання – забезпечити три-, чотириразове перекриття об'єктів (засобами РЕБ). Все, що є для нарощування нашого радіолокаційного поля, ми використовуємо, інтегруємо все в єдину систему", — розповів Сирський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбники копіюють успішні технології ЗСУ, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. У питанні розвитку безпілотників відбувається справжня технологічна гонка. Про це у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



