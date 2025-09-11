Сырский рассказал, что россияне начали копировать у ВСУ

Рубрики
Кравцев Сергей
Российские захватчики копируют успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков. В вопросе развития беспилотников происходит настоящая технологическая гонка. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Александр Сырский. Фото: из открытых источников
По его словам, противник продолжает адаптироваться и, уже традиционно, копировать успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков.
По словам Александра Сырского, все уже убедились в том, что началась технологическая гонка, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует, а опережает.
Главком подчеркнул, что задача Украины – постоянное совершенствование существующих решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем.
Сырский подчеркнул, в августе украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомберами, на которые приходится наибольшая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы.
Он добавил, что ВСУ продолжают усиливать удары в оперативную глубину, в частности по технике и личному составу оккупационных войск. Проведенные успешные операции демонстрируют эффективность нашей тактики.
Также ударами вглубь последовательно снижается военный и экономический потенциал РФ. В августе был поражен ряд важных целей: НПЗ, объекты военно-промышленного комплекса, производственные мощности, обеспечивающие армию РФ топливом, дронами и ракетами.
