Сырский рассказал, что россияне начали копировать у ВСУ

Российские захватчики копируют успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков. В вопросе развития беспилотников происходит настоящая технологическая гонка. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

"Украинские дроны нанесли противнику серьезное поражение как на тактическом уровне, так и в глубоком тылу. Речь идет об уничтожении и повреждении объектов логистики и обеспечения, в частности нефтеперерабатывающих заводов, складов боеприпасов, систем противовоздушной обороны", — рассказал главком.

По его словам, противник продолжает адаптироваться и, уже традиционно, копировать успешные технологии ВСУ, в частности в сфере дронов-перехватчиков.

По словам Александра Сырского, все уже убедились в том, что началась технологическая гонка, в которой преимущество будет за теми, кто не просто модернизирует, а опережает.

Главком подчеркнул, что задача Украины – постоянное совершенствование существующих решений и создание новых технологий и тактик применения беспилотных систем.

Сырский подчеркнул, в августе украинские дроны поразили более 60 тысяч целей. Лидерство остается за дронами-камикадзе и ударными бомберами, на которые приходится наибольшая доля уничтоженной вражеской техники и живой силы.

"Линия дронов" — одно из приоритетных направлений. Активно расширяем структуры, формируем новые подразделения, осуществляем интенсивную подготовку экипажей", — отметил Александр Сырский.

Он добавил, что ВСУ продолжают усиливать удары в оперативную глубину, в частности по технике и личному составу оккупационных войск. Проведенные успешные операции демонстрируют эффективность нашей тактики.

Также ударами вглубь последовательно снижается военный и экономический потенциал РФ. В августе был поражен ряд важных целей: НПЗ, объекты военно-промышленного комплекса, производственные мощности, обеспечивающие армию РФ топливом, дронами и ракетами.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сырский рассказал, сколько территорий ВСУ освободили в августе.



