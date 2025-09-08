Сырский рассказал, сколько территорий ВСУ освободили в августе

По сравнению с предыдущими месяцами, в августе российская армия меньше всего продвинулась в Украине, захватывая украинскую территорию. Об этом у себя в Facebook сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Главком отметил, этот август стал для украинской армии "месяцем больших испытаний", впрочем "на выходе мы получили немало положительных результатов".

"Основные усилия мы сосредоточили на сдерживании противника и нанесении ему максимально возможных потерь. Приходилось стабилизировать обстановку на наиболее угрожающих направлениях, таких как Лиманское, Добропольское, Покровское, Новопавловское, и при этом — применить тактику активной обороны, восстанавливать утраченные территории, прикрывать наши города от ударов вражеских ракет и дронов, бить вглубь России", — отметил Сырский.

По его словам, в августе враг рассчитывал достичь стратегического преимущества, осуществить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации, планировал масштабные наступательные действия на Новопавловском и Запорожском направлениях. Однако наши войска не допустили реализации этих намерений. Россияне были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

Так, добавил он, фактически "месяц, когда оккупанты надеялись на свои прорывы и прилагали для этого максимальные усилия, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений врага за последнее время".

В частности, на Добропольском направлении, где противник создал наступательную группировку, россияне захватили 13,5 кв. км, но потеряли 25,5 кв. км. На Покровском направлении их результат – 5 кв. км, тогда как ВСУ восстановили контроль над 26 кв. км.

Кроме того, Силы обороны не допустили потерь территорий на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях, а на Северо-Слобожанском, кроме того, отбили 4 кв. км.

В то же время, подчеркнул он, Силы обороны Украины имеют собственные успехи. Так, в течение августа был восстановлен контроль над 58 кв. км территории и освобожден ряд населенных пунктов.

