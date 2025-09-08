Цифры впечатляют: во сколько по численности враг преобладает на главных направлениях

Российские оккупационные войска теперь имеют трехкратное преимущество в силах и средствах, а на ключевых направлениях преобладают в четыре-шесть раз. Такое заявление у себя в Facebook сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в августе РФ надеялась получить стратегическое преимущество, осуществить прорыв и окружение наших войск в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Планировались также масштабные наступления на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Однако Силы обороны Украины не допустили реализации этих намерений. Российские войска были вынуждены отсрочить наступление на Запорожье и перебрасывать подразделения морской пехоты в Донецкую область.

Фактически, месяц, когда российские военные прилагали максимальные усилия для прорыва, стал месяцем сравнительно наименьших территориальных достижений.

Противник применяет "ползучее" продвижение малыми пехотными группами, пытается проникать в населенные пункты, используя межпозиционное пространство и избегая прямых боестолкновений.

