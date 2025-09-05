Удар по вражеским "Шахедам" и "Гераням": Сырский рассказал о важном решении

В Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию потенциала в направлении противодействия ударным дронам типа "шахед". Как передает портал "Комментарии", об этом по итогам комплексного совещания сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

"Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням". Наша общая задача – формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС", – отметил главком.

Отмечено, что во время совещания главком заслушал доклады об эффективности выполнения задач подразделениями БПЛА-перехватчиков; состоянии и перспективах обеспечения подразделений различными типами дронов; порядке дальнейших действий по повышению эффективности борьбы с ударными и разведывательными БПЛА противника; имеющихся проблемных вопросах и предложениях по их решению.

Сырский отметил, что направление ПВО является приоритетным и для государства, и для ВСУ. Ведь от результативности системы "антишахедов", от надежности противоракетной обороны зависит безопасность украинского тыла.

Главком акцентировал, что отбор личного состава для комплектования экипажей БПЛА-перехватчиков будет продолжаться, поскольку будут формироваться новые штатные подразделения.

По итогам совещания поставил задачу по устранению недостатков и усилению работы по направлению дронов-перехватчиков.

