Сырский раскрыл тактику, которая поможет победить Россию

Курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, учитывающему тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, в условиях, когда противник давит на украинцев численностью, качество подготовки военнослужащих — один из решающих факторов.

"Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны", — отметил Александр Сырский.

По его словам, не менее важным является вопрос мер безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника.

Сырский рассказал, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ: строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения, в некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

"Благодарен военнослужащим и подразделениям за плодотворную работу на этом направлении. В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", — подчеркнул он.

По словам главкома, общий первоочередной приоритет – усиление устойчивости обороны. Главными темами обсуждения были: ситуация на фронте и на приграничных с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства.



