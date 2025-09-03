logo

BTC/USD

112271

ETH/USD

4470.41

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский раскрыл тактику, которая поможет победить Россию
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский раскрыл тактику, которая поможет победить Россию

Главком рассказал о новых подземных укрытиях для украинских военных и увеличение курсов обучения

3 сентября 2025, 10:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Курс базовой общевойсковой подготовки длится не менее 51 дня и проводится по шестому изданию программы БОВП, учитывающему тактические и технологические вызовы современной войны. В то же время органам военного управления предоставлена возможность корректировать этот срок в сторону увеличения. Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Сырский раскрыл тактику, которая поможет победить Россию

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, в условиях, когда противник давит на украинцев численностью, качество подготовки военнослужащих — один из решающих факторов.

"Лучшая обученность, без преувеличения, спасает жизни и укрепляет защиту всей страны", — отметил Александр Сырский.

По его словам, не менее важным является вопрос мер безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак противника. 

Сырский рассказал, что за летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ: строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения, в некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях.

"Благодарен военнослужащим и подразделениям за плодотворную работу на этом направлении. В то же время работы остается еще немало. По итогам совещания поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки", — подчеркнул он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский рассказал о результатах совещания, которое провел президент Украины Владимир Зеленский.

По словам главкома, общий первоочередной приоритет – усиление устойчивости обороны. Главными темами обсуждения были: ситуация на фронте и на приграничных с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/CinCAFofUkraine/posts/pfbid02fxR8CRRJLjGBRtYy4TwmZSZ6cbP7WRopuuoBhV5CVnAwkaSQLTRJDXAjjREgK8RXl
Теги:

Новости

Все новости