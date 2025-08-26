Сырский доложил Зеленскому о положительных тенденциях на фронте: где изменилась ситуация

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о результатах совещания, которое провел президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский и Сырский. Фото портал "Комментарии"

По словам главкома, общий первоочередной приоритет – усиление устойчивости обороны. Главными темами обсуждения были: ситуация на фронте и на приграничных с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства.

"Доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны", — отметил Сырский.

По его словам, оккупационные войска не отказываются от своих захватнических планов. Препятствием им стоит украинская армия, которая опирается на весь украинский народ, чувствуя его поддержку.

"Основное наше внимание сейчас сосредоточено, прежде всего, на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях. Во время совещания обсудили потребности в дополнительном обеспечении для подразделений на этих и других важных участках фронта", — сообщил главком.

Сырский сообщил и о положительных тенденциях и фронте – речь идет о ситуации в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. По словам главкома, здесь определяющими активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа – пример мужества и профессионализма.

