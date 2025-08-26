logo

BTC/USD

109736

ETH/USD

4521.77

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сырский доложил Зеленскому о положительных тенденциях на фронте: где изменилась ситуация
commentss НОВОСТИ Все новости

Сырский доложил Зеленскому о положительных тенденциях на фронте: где изменилась ситуация

Сырский рассказал о ситуации на фронте

26 августа 2025, 17:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский рассказал о результатах совещания, которое провел президент Украины Владимир Зеленский.

Сырский доложил Зеленскому о положительных тенденциях на фронте: где изменилась ситуация

Зеленский и Сырский. Фото портал "Комментарии"

По словам главкома, общий первоочередной приоритет – усиление устойчивости обороны. Главными темами обсуждения были: ситуация на фронте и на приграничных с Россией и Беларусью, формирование резервов, работа с партнерами над гарантиями безопасности для нашего государства.

"Доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении решений Ставки по созданию боеспособных резервов для Сил обороны", — отметил Сырский.

По его словам, оккупационные войска не отказываются от своих захватнических планов. Препятствием им стоит украинская армия, которая опирается на весь украинский народ, чувствуя его поддержку.

"Основное наше внимание сейчас сосредоточено, прежде всего, на Покровском, Добропольском, Новопавловском, Купянском, а также на Запорожском направлениях. Во время совещания обсудили потребности в дополнительном обеспечении для подразделений на этих и других важных участках фронта", — сообщил главком.

Сырский сообщил и о положительных тенденциях и фронте – речь идет о ситуации в приграничных районах Сумщины и Харьковщины. По словам главкома, здесь определяющими активные действия воинов 225-го штурмового полка, 71-й егерской бригады, подразделений Сил специальных операций. Их боевая работа – пример мужества и профессионализма.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая раскритиковала Владимира Зеленского за сознательное нежелание видеть задавненную катастрофу в армии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/osirskiy/1250
Теги:

Новости

Все новости