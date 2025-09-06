Сколько российских солдат воюют на территории Украины: в ГУР обновили данные

В настоящее время на территории Украины находится приблизительно 700 тысяч российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Новости.LIVE рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Андрей Юсов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Представитель разведки отметил, что это количество учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Андрей Юсов уточнил, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете Кремля.

При этом представитель ГУР Минобороны подчеркнул, что солдаты из Северной Кореи воюют только на территории РФ.

Отметим, в ходе этого же интервью Андрей Юсов отметил, Россия нарастила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед" до 2 700 единиц в месяц.

В разведке есть данные, что сейчас производственные мощности противника позволяют выпускать до 2 700 дронов типа "Герань-2" (российское название иранского "Шахеда", – ред.) в месяц. Кроме ударных беспилотников, РФ также производит значительное количество так называемых "обманок" – дронов без боевой части. Их применяют для истощения украинской противовоздушной обороны. В то же время Юсов отметил, что выпускать тысячи "Шахедов" ежедневно Россия технически не способна. Тем не мнее, отметил Андрей Юсов, ГУР фиксирует, что враг запускает сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию потенциала в направлении противодействия ударным дронам типа "шахед". Об этом по итогам комплексного совещания сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.



