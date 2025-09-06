Невиданные ранее цифры: сколько теперь в месяц РФ производит «шахедов»

Россия нарастила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед" до 2 700 единиц в месяц. Об этом в интервью "Новости.Live" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

В разведке есть данные, что сейчас производственные мощности противника позволяют выпускать до 2 700 дронов типа "Герань-2" (российское название иранского "Шахеда", – ред.) в месяц.

Кроме ударных беспилотников, РФ также производит значительное количество так называемых "обманок" – дронов без боевой части. Их применяют для истощения украинской противовоздушной обороны.

В то же время Юсов отметил, что выпускать тысячи "Шахедов" ежедневно Россия технически не способна.

Тем не мнее, отметил Андрей Юсов, ГУР фиксирует, что враг запускает сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами.

"Массированные удары – это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо", – отметили в ГУР.

