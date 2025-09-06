logo

Невиданные ранее цифры: сколько теперь в месяц РФ производит «шахедов»
НОВОСТИ

Невиданные ранее цифры: сколько теперь в месяц РФ производит «шахедов»

Пои информации ГУР, Россия нарастила производство "Шахедов" до 2700 в месяц

6 сентября 2025, 07:42
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия нарастила производство беспилотников-камикадзе типа "Шахед" до 2 700 единиц в месяц. Об этом в интервью "Новости.Live" рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Невиданные ранее цифры: сколько теперь в месяц РФ производит «шахедов»

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

В разведке есть данные, что сейчас производственные мощности противника позволяют выпускать до 2 700 дронов типа "Герань-2" (российское название иранского "Шахеда", – ред.) в месяц.

Кроме ударных беспилотников, РФ также производит значительное количество так называемых "обманок" – дронов без боевой части. Их применяют для истощения украинской противовоздушной обороны.

В то же время Юсов отметил, что выпускать тысячи "Шахедов" ежедневно Россия технически не способна.

Тем не мнее, отметил Андрей Юсов, ГУР фиксирует, что враг запускает сотни "Шахедов" в комбинированных атаках вместе с ракетами. 

"Массированные удары – это серьезный вызов для наших сил противовоздушной и противоракетной обороны. И это также вызов для наших партнеров, которые должны помогать защищать украинское небо", – отметили в ГУР.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Силах обороны Украины продолжается работа по наращиванию потенциала в направлении противодействия ударным дронам типа "шахед". Как передает портал "Комментарии", об этом по итогам комплексного совещания сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Мы создаем эшелонированную систему противодействия вражеским "Шахедам" и "Гераням". Наша общая задача – формировать больше таких экипажей, обучать больше операторов-истребителей, обеспечивать для них больше эффективных средств поражения и РЛС", – отметил главком.

Также издание "Комментарии" сообщало – россияне теперь через "шахеды" будут видеть движимые цели и проводить разведку.




