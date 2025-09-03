После последних обстрелов России по Украине специалисты по радиотехнологиям, изучающие новейшую технику россиян, заметили "шахеды", которые оснащены камерами, и еще более усовершенствованнее "гербер". Фото новых ударных дронов показал военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Россияне теперь через «шахеды» будут видеть движимые цели и проводить разведку

"Полетели Шахеды с камерами и радиоуправлением серии Ь. Свежая находка только что. Как видите, антенны стоят на краях крыльев. Модемы и камеры, к сожалению (в отличие от Гербера, найти не удается). Они разбиваются и горят.

Кто не в курсе, это новая версия Шахеда, который может управляться онлайн из России, может вести разведку и атаковать даже цели в движении", – подчеркнул "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия намерена производить более 6 тысяч дронов типа "шахед" ежемесячно. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "CNN".

Источник в украинской разведке рассказал, что кроме увеличения количества производство ударных беспилотников в РФ обходится гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупила их у Тегерана.

"В 2022 году Россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025 году эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов", — сказал источник. Он добавил, что это произошло за счет масштабного производства "шахедов" на заводе беспилотников "Алабуга" в Татарстане.