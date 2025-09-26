РФ готується до ривка на дві області: Сирський розкрив подробиці

Рубрики
Російське командування активно перекидало на Новопавлівський напрямок підрозділи морської піхоти із Сумського, щоб прорвати оборону та зробити ривок у Запорізьку чи Дніпропетровську область. Таку інформацію під час спілкування із представниками мас-медіа озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Головком пояснив, що на Новопавлівському напрямку сходяться адміністративні кордони трьох областей Запорізької, Донецької та Дніпропетровської. Противник там намагається, використовуючи тактику "тисячі порізів", просунутися углиб території. Мета лише одна: декларувати свою присутність, встромити свій прапор у якусь будівлю у населеному пункті.
Олександр Сирський зазначив, що ситуація на напрямі динамічна. Території великі, а густини військ недостатньо як з нашого боку, так і з їхнього боку. Водночас, за словами Сирського, "їх там більше, але для проведення рішучого наступу вони не мають сил і коштів".
