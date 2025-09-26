РФ готується до ривка на дві області: Сирський розкрив подробиці

Російське командування активно перекидало на Новопавлівський напрямок підрозділи морської піхоти із Сумського, щоб прорвати оборону та зробити ривок у Запорізьку чи Дніпропетровську область. Таку інформацію під час спілкування із представниками мас-медіа озвучив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"Ми активними діями зірвали спробу настання ворога на Новопавлівському напрямку. Уся морська піхота росіян зараз зав'язла у боях на Добропільському напрямку", — сказав Олександр Сирський.

Головком пояснив, що на Новопавлівському напрямку сходяться адміністративні кордони трьох областей Запорізької, Донецької та Дніпропетровської. Противник там намагається, використовуючи тактику "тисячі порізів", просунутися углиб території. Мета лише одна: декларувати свою присутність, встромити свій прапор у якусь будівлю у населеному пункті.

Олександр Сирський зазначив, що ситуація на напрямі динамічна. Території великі, а густини військ недостатньо як з нашого боку, так і з їхнього боку. Водночас, за словами Сирського, "їх там більше, але для проведення рішучого наступу вони не мають сил і коштів".

