У РФ в разы увеличились потери: в ЦПД объяснили причины

В Днепропетровской области войска РФ несут самые ощутимые потери личного состава. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState и руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

Потери России в войне. Фото: из открытых источников

Аналитики проекта DeepState сообщили со ссылкой на собственные источники, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу три села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141 ОМБр.

Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. Сейчас продолжаются мероприятия по стабилизации.

В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось.

В то же время, по данным аналитиков, российские военные возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сечневое, но Силы Обороны стараются не давать закрепляться врагу.

Но южнее этих сел врагу удалось прорвать силы обороны ВСУ, которые сейчас пытаются оттеснить врага от подступов к Орестополю.

В ЦПД СНБО отметили удачную работу Сил обороны на Днепропетровщине.

"Зачистка населенных пунктов от россиян также свидетельствует, что в условиях современной войны штурмовых групп растянутые выпады врага лишают его тылов, а человеческого ресурса в РФ из-за потерь ощутимо меньше, чем было месяца три назад", — сообщил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

По данным пресс-службы, в течение сентября в зоне ответственности корпуса нейтрализован 1851 оккупант: из них безвозвратно потеряно 1202 человека, еще 649 — ранены. Для сравнения, в августе в том же районе было обезврежено 1456 россиян (928 безвозвратных и 528 санитарных потерь). Защитники продолжают поражать бронетехнику и мототранспорта противника: в сентябре уничтожены три танка, выведены из строя 41 артиллерийская система и РСЗО, а также поражены 3248 воздушных целей – дронов и крылатых аппаратов, — говорится в сообщении 7-го корпуса ДШ.



