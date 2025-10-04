У РФ у рази збільшилися втрати: у ЦПД пояснили причини

У Дніпропетровській області війська РФ зазнають найбільш відчутних втрат особового складу. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані моніторингового проекту DeepState та керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

Втрати Росії у війні. Фото: з відкритих джерел

Аналітики проекту DeepState повідомили з посиланням на власні джерела, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП зачистили одразу три села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистило 141 ОМБр.

Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. Наразі тривають заходи щодо стабілізації.

З метою безпеки операції про її результати на карті не повідомлялося.

Водночас, за даними аналітиків, російські військові відновили штурмові дії на Новоселівку та Січневе, але Сили Оборони намагаються не давати закріплюватися ворогові.

Але на південь від цих сіл ворогові вдалося прорвати сили оборони ЗСУ, які зараз намагаються відтіснити ворога від підступів до Орестополя.

У ЦПД РНБО відзначили вдалу роботу Сил оборони на Дніпропетровщині.

"Зачистка населених пунктів від росіян також свідчить, що в умовах сучасної війни штурмових груп розтягнуті випади ворога позбавляють його тилів, а людського ресурсу в РФ через втрати значно менше, ніж було місяці три тому", — повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

За даними прес-служби, протягом вересня в зоні відповідальності корпусу нейтралізовано 1851 окупант: з них безповоротно втрачено 1202 особи, ще 649 поранено. Для порівняння, у серпні в тому ж районі було знешкоджено 1456 росіян (928 безповоротних та 528 санітарних втрат). Захисники продовжують вражати бронетехніку та мототранспорту супротивника: у вересні знищено три танки, виведено з ладу 41 артилерійську систему та РСЗВ, а також уражено 3248 повітряних цілей – дронів та крилатих апаратів, — йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШ.



