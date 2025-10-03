Потери российских захватчиков в сентябре в оборонной полосе 7-го корпуса ИИ ДШВ вблизи Покровска выросли на 30%, сообщили в пресс-службе корпуса.

Фото: из открытых источников

По данным прессслужбы, в течение сентября в зоне ответственности корпуса нейтрализован 1851 оккупант: из них безвозвратно потеряно 1202 человека, еще 649 — ранены. Для сравнения, в августе в том же районе было обезврежено 1456 россиян (928 безвозвратных и 528 санитарных потерь). Защитники продолжают поражать бронетехнику и мототранспорта противника: в сентябре уничтожены три танка, выведены из строя 41 артиллерийская система и РСЗО, а также поражены 3248 воздушных целей — дронов и крылатых аппаратов, — говорится в сообщении 7-го корпуса ДШ.

В пресс-службе добавили, что применение специализированных дронов-перехватчиков в районе Покровска позволило уничтожить на 50% больше российских "Шахедов", чем в августе. В то же время противник продолжает попытки завести диверсионно-разведывательные группы в Покровск.

"Благодаря эффективным действиям экипажей дронов мы все чаще поражаем врага в местах скопления и на подходах к нашим передовым позициям. Постепенно расширяем пределы "килозоны " , применяя FPV-дроны на несколько десятков километров в тыл противника, усиливаем удары по коридорам, усиливаем удары по ударам и ударам". опрокидываем внутренние резервы для выполнения задач", — заявили в 7 корпусе ДШУ.

