Армія Путіна зазнала страшного фіаско там, де не чекала: неочікувані деталі

Втрати російських загарбників у вересні в оборонній смузі 7-го корпусу ШР ДШВ поблизу Покровська зросли на 30%, повідомили в пресслужбі корпусу.

Фото: з відкритих джерел

За даними пресслужби, упродовж вересня в зоні відповідальності корпусу нейтралізовано 1851 окупанта: з них безповоротно втрачено 1202 особи, ще 649 — поранені. Для порівняння, у серпні в тому самому районі було знешкоджено 1456 росіян (928 безповоротних і 528 санітарних втрат). Оборонці продовжують уражати бронетехніку й мототранспорту супротивника: у вересні знищено три танки, виведено з ладу 41 артилерійську систему та РСЗВ, а також уражено 3248 повітряних цілей — дронів і крилатих апаратів, — йдеться в повідомленні 7-го корпусу ДШВ.

У пресслужбі додали, що застосування спеціалізованих дронів-перехоплювачів у районі Покровська дозволило знищити на 50% більше російських "Шахедів", ніж у серпні. Водночас противник продовжує спроби завести диверсійно-розвідувальні групи до Покровська.

"Завдяки ефективним діям екіпажів дронів ми дедалі частіше вражаємо ворога в місцях скупчення та на підходах до наших передових позицій. Поступово розширюємо межі “кіл‑зони”, застосовуючи FPV-дрони на декілька десятків кілометрів у тил супротивника. Посилюємо удари по логістичних коридорах противника і, за потреби, перекидаємо внутрішні резерви для виконання завдань", — заявили в 7 корпусі ДШВ.

Як вже писали "Коментарі", на сьогодні ймовірність висадки великої десантної операції на узбережжі тимчасово окупованого Криму видається вкрай низькою. Таку думку в ефірі Радіо NV висловив військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.