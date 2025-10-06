У підготовці бійців ЗСУ будуть зміни: Сирський зробив заяву

Враховуючи постійну загрозу від російських дронів та ракет в Україні, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Як передає портал "Коментарі", про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Провів традиційну щомісячну нараду з питань підготовки наших воїнів, а також щодо окремих аспектів функціонування навчальних центрів", — розповів Сирський.

За його словами, за останній рік було проведено значну організаційну роботу для того, щоб новобранці мали достатньо часу для освоєння необхідних навичок. Зокрема, тепер БЗВП триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, що відповідають вимогам сучасної технологічної війни.

"Водночас, враховуючи дронову та ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони все більше переміщуються вглиб країни, якнайдалі від лінії фронту. У зв'язку з цим постає завдання — забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", — повідомив головком.

Зокрема, відбулася конструктивна розмова про контроль якості підготовки у навчальних центрах та оптимізацію їх організаційної структури.

Олександр Сирський зазначив, що проблемні питання розглянуто, визначено шляхи їхнього невідкладного вирішення. Поставив конкретні завдання, у тому числі і щодо підготовки до функціонування НЦ у зимовий період. Важливо повністю реалізувати потенціал навчальних центрів.

