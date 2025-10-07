«Нет другого выбора»: Сырский рассказал о важном решении, которое поможет не проиграть в войне

Беспилотные системы являются важным аргументом для сдерживания и уничтожения противника. Именно поэтому Генштабом принято решение об увеличении количества соответствующих подразделений. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, в условиях значительного преобладания российского агрессора в личном составе, беспилотные системы являются весомым аргументом для сдерживания противника и его уничтожения на поле боя.

"Нет другого выбора, чем воевать качеством и умением", — считает главком.

Александр Сырский проинформировал о результатах применения беспилотных авиационных комплексов в сентябре. По его словам, в течение сентября наши беспилотные авиационные комплексы поразили 66,5 тысяч целей противника, что на 10,8% больше, чем в августе. Из них 39,2 тыс. поражений приходится на дроны-камикадзе. При этом поражено или уничтожено 18 159 военнослужащих оккупационной армии.

Генерал отметил, что количество выполненных задач роботизированными наземными комплексами почти удвоилось. Это свидетельствует о росте внимания командиров к этому важному компоненту беспилотных систем.

"Преимущество в применении FPV — и в дальнейшем в нашу пользу, хотя противник делает все, чтобы приблизиться к паритету", — отметил Александр Сырский.

Сейчас военное командование продолжает масштабирование подразделений Сил беспилотных систем и разворачивает рекрутинг для подразделений СБС. Сырский также отметил необходимость оптимизации структуры подразделений, улучшении взаимодействия с пехотными частями и безотлагательном решении проблемных вопросов.

Глава ВСУ поблагодарил военнослужащих беспилотных систем за вклад в дело уничтожения врага и упорство в выполнении боевых задач.

"Еще раз искренне благодарю воинов беспилотных систем Сил обороны за большой вклад в дело уничтожения врага, упорство в выполнении боевых задач, неравнодушие к развитию этого направления", — сказал Сырский.

