Почався перелом на фронті: Сирський зробив обнадійливу заяву

Українські війська продовжують контрнаступ на Добропільському напрямку, відбиваючи атаки супротивника та завдаючи йому суттєвих втрат. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

Головком зазначив, що оперативна ситуація на фронті залишається складною. За його словами, сили оборони України зосереджують основні зусилля на стримуванні противника, стабілізації обстановки на загрозливих напрямках, насамперед Лиманському, Покровському, Добропільському, Новопавлівському та завдають ворогові значних втрат.

Так, за словами головнокомандувача, протягом вересня загальні втрати російських окупантів становили 28,5 тисячі осіб.

"Провів комплексну робочу нараду, присвячену підсумкам діяльності Збройних Сил України у вересні. Наша оборона – активна. Продовжується контрнаступальна операція українських військ на Добропільському напрямі", — заявив головком.

За його інформацією, завдяки успішним діям підрозділів Десантно-штурмових військ, штурмових полків, інших частин Сил оборони вдається зупиняти та відкидати супротивника, який планував на початку осені захопити територію всієї Донецької області.

"Дякую нашим воїнам за стійкість та результативність!", — констатував головком.

