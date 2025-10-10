Начался перелом на фронте: Сырский сделал обнадеживающее заявление

Украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, отражая атаки противника и нанося ему существенные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, что оперативная ситуация на фронте остается сложной. По его словам, силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском, и наносят врагу значительные потери.

Так, по словам главнокомандующего, в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

"Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в сентябре. Наша оборона — активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении", — заявил главком.

По его информации, благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области.

"Спасибо нашим воинам за стойкость и результативность!", — констатировал главком.

