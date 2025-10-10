logo

Начался перелом на фронте: Сырский сделал обнадеживающее заявление
НОВОСТИ

Начался перелом на фронте: Сырский сделал обнадеживающее заявление

Главком заявил о переломе на фронте, контрнаступательные действия ВСУ дают результат

10 октября 2025, 10:33
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, отражая атаки противника и нанося ему существенные потери. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Начался перелом на фронте: Сырский сделал обнадеживающее заявление

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком отметил, что оперативная ситуация на фронте остается сложной. По его словам, силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском, и наносят врагу значительные потери.

Так, по словам главнокомандующего, в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

"Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в сентябре. Наша оборона — активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении", — заявил главком.

По его информации, благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области.

"Спасибо нашим воинам за стойкость и результативность!", — констатировал главком.

Читайте также на портале "Комментарии" — учитывая постоянную угрозу от российских дронов и ракет в Украине продолжается работа по усилению безопасности учебных центров. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также издание "Комментарии" сообщало – "Нет другого выбора": Александр Сырский рассказал о важном решении, которое поможет не проиграть в войне.




