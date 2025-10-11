Сирський попередив про нові випробування: до чого готуватися українцям

За місяць ворог збільшив число застосованих засобів повітряного нападу в 1,3 раза. І хоча наша протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74% маємо докласти додаткових зусиль для прикриття тилової енергетики, критичної інфраструктури, логістики. Про це у себе у Телеграм розповів головком ЗСУ Олександр Сирський.

Олександр Сирський. Фото: з відкритих джерел

"Ворог дорого платить за продовження загарбницької війни проти України. Маємо успіхи в реалізації програми DeepStrike. Минулого місяця кількість уражень по території рф довели до 70. Нищимо в країні-агресорі виробництво пально-мастильних матеріалів, вибухових речовин, інші складові російського воєнно-промислового комплексу. Зокрема переробку нафти в росії зменшено на 21%", — зазначив головком.

Він наголосив, що розпочато роботу по створенню нового роду військ – безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних сил. Триває вдосконалення системи штурмових військ. Формується командування Кіберсил.

За словами Олександра Сирського, водночас у Збройних Силах України продовжуються заходи оптимізації органів військового управління. Вони покликані вдосконалити, спростити цю систему та підвищити її ефективність. Відтак завершили свою діяльність ОСУВ і ОТУ, натомість їхні функції передаються угрупованням військ (сил), утвореним на основі оперативних командувань. Командування об’єднаних сил ЗС України також отримає свою важливу ділянку фронту з підпорядкованими армійськими корпусами.

