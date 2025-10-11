Рубрики
Жители более трети областей Украины подверглись отключениям света из-за российских атак осенью. Чего ждать от российских обстрелов зимой? Насколько Украина готова к новым атакам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
Эксперт по энергетике Андрей Закревский заявил в эфире "24 Канала", россияне ожидаемо усиливают обстрелы энергосистемы Украины, предпочитая точечные массированные удары по объектам инфраструктуры.
По подсчету эксперта, при имеющейся частоте российских обстрелов энергетики, ближайшие 4,5 месяца Украина будет подвергаться атакам на инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.
Учитывая тенденцию к регулярным обстрелам энергосистемы, эксперт рекомендует следовать рекомендациям из предыдущих сезонов: сделать трехдневные запасы воды дома, быть готовым к 6-8 часовым отключениям света.
По словам Андрея Закревского, главным фактором для ремонтов поврежденных объектов является мобильность денег и прозрачность их использования, а также наличие запчастей и специалистов, которые будут восстанавливать утраченное.
Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил в эфире 24 Канала, что украинцев беспокоят, какие запасы и резервы мы имеем на осенний и зимний период.
По словам эксперта, если сравнивать наши резервы с теми, что были в 2024 и 2023 годах, то их вполне достаточно. Речь идет о большом оборудовании, трансформаторах и многом другом. Поэтому запасов хватит, чтобы уменьшить время, необходимое любой энергетической компании для восстановления поставок энергии и предоставления соответствующих услуг.
Он отметил, что рядовые граждане часто думают, что один или два дрона могут полностью разрушить всю инфраструктуру. Это не так, и такого хода событий не стоит ожидать. На подготовку энергетики потрачены миллиарды долларов, поэтому не стоит впадать в панику.
