Жители более трети областей Украины подверглись отключениям света из-за российских атак осенью. Чего ждать от российских обстрелов зимой? Насколько Украина готова к новым атакам? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

Надо быть готовым к 6-8 часовым отключениям света

Эксперт по энергетике Андрей Закревский заявил в эфире "24 Канала", россияне ожидаемо усиливают обстрелы энергосистемы Украины, предпочитая точечные массированные удары по объектам инфраструктуры.

По подсчету эксперта, при имеющейся частоте российских обстрелов энергетики, ближайшие 4,5 месяца Украина будет подвергаться атакам на инфраструктуру в среднем каждые 3-4 дня.

"Будут точечные удары. Если они продолжатся с такой же частотой, чисто арифметически я счел, что до 40 таких ударов может быть в течение осенне-зимнего периода. Всегда есть вероятность того, что вашему району достанется, потому что они сейчас будут брать один, два, три объекта и массированно на них нападать. Ударить полностью по всей территории Украины, как они раньше это делали, сейчас невозможно", – отметил эксперт.

Учитывая тенденцию к регулярным обстрелам энергосистемы, эксперт рекомендует следовать рекомендациям из предыдущих сезонов: сделать трехдневные запасы воды дома, быть готовым к 6-8 часовым отключениям света.

По словам Андрея Закревского, главным фактором для ремонтов поврежденных объектов является мобильность денег и прозрачность их использования, а также наличие запчастей и специалистов, которые будут восстанавливать утраченное.

Энергетики действительно подготовились

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил в эфире 24 Канала, что украинцев беспокоят, какие запасы и резервы мы имеем на осенний и зимний период.

По словам эксперта, если сравнивать наши резервы с теми, что были в 2024 и 2023 годах, то их вполне достаточно. Речь идет о большом оборудовании, трансформаторах и многом другом. Поэтому запасов хватит, чтобы уменьшить время, необходимое любой энергетической компании для восстановления поставок энергии и предоставления соответствующих услуг.

"Нельзя застраховаться от всего, но суммы, вложенные в приобретение нового оборудования, свидетельствуют о том, что энергетики действительно подготовились", – подчеркнул эксперт по вопросам энергетики.

Он отметил, что рядовые граждане часто думают, что один или два дрона могут полностью разрушить всю инфраструктуру. Это не так, и такого хода событий не стоит ожидать. На подготовку энергетики потрачены миллиарды долларов, поэтому не стоит впадать в панику.

"Я думаю, после того, как наши партнеры увидят результаты очередной российской атаки, они активизируют свои усилия с оказанием нам поддержки", – подытожил Геннадий Рябцев.

