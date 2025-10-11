Жителі понад третини областей України зазнали відключень світла через російські атаки восени. Чого чекати від російських обстрілів взимку? Наскільки Україна готова до нових атак? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

Треба бути готовим до 6-8 годинних відключень світла

Експерт з енергетики Андрій Закревський заявив в ефірі "24 Каналу", росіяни очікувано посилюють обстріли енергосистеми України, віддаючи перевагу точковим масованим ударам по об’єктах інфраструктури.

За підрахунком експерта, при наявній частоті російських обстрілів енергетики, найближчі 4,5 місяці Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3-4 дні.

"Будуть точкові удари. Якщо вони продовжаться з такою ж частотою, чисто арифметично я порахував, що до 40 таких ударів може бути протягом осінньо-зимового періоду. Завжди є ймовірність того, що вашому району дістанеться, тому що вони зараз будуть брати один, два, три об'єкти й масовано на них нападати. Ударити повністю по всій території України, як вони раніше це робили, зараз неможливо", – зазначив експерт.

З огляду на тенденцію до регулярних обстрілів енергосистеми експерт рекомендує наслідувати рекомендації з попередніх сезонів: зробити триденні запаси води вдома, бути готовим до 6-8 годинних відключень світла.

За словами Андрія Закревського, головним фактором для ремонтів пошкоджених об’єктів є мобільність грошей і прозорість їхнього використання, а також наявність запчастин та фахівців, які будуть відновлювати втрачене.

Енергетики дійсно підготувалися

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив в ефірі 24 Каналу, що українців непокоять, які запаси та резерви ми маємо на осінній та зимовий період.

За словами експерта, якщо порівнювати наші резерви з тими, які були у 2024 та 2023 роках, то їх цілком достатньо. Мовиться про велике обладнання, трансформатори та багато іншого. Тому запасів вистачить, щоб зменшити час, який потрібен будь-якій енергетичній компанії для відновлення постачання енергії та надання відповідних послуг.

"Не можна застрахуватися від усього, але суми, які були вкладені в придбання нового обладнання, свідчать про те, що енергетики дійсно підготувалися", – наголосив експерт з питань енергетики.

Він зауважив, що пересічні громадяни часто думають, що один чи два дрони можуть повністю зруйнувати всю інфраструктуру. Це не так, і такого перебігу подій не варто очікувати. На підготовку енергетики витрачені мільярди доларів, тому не варто впадати у паніку.

"Я думаю, після того, як наші партнери побачать результати чергової російської атаки, вони активізують свої зусилля з наданням нам підтримки", – підсумував Геннадій Рябцев.

