Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Жителі понад третини областей України зазнали відключень світла через російські атаки восени. Чого чекати від російських обстрілів взимку? Наскільки Україна готова до нових атак? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел
Експерт з енергетики Андрій Закревський заявив в ефірі "24 Каналу", росіяни очікувано посилюють обстріли енергосистеми України, віддаючи перевагу точковим масованим ударам по об’єктах інфраструктури.
За підрахунком експерта, при наявній частоті російських обстрілів енергетики, найближчі 4,5 місяці Україна зазнаватиме атак на інфраструктуру в середньому кожні 3-4 дні.
З огляду на тенденцію до регулярних обстрілів енергосистеми експерт рекомендує наслідувати рекомендації з попередніх сезонів: зробити триденні запаси води вдома, бути готовим до 6-8 годинних відключень світла.
За словами Андрія Закревського, головним фактором для ремонтів пошкоджених об’єктів є мобільність грошей і прозорість їхнього використання, а також наявність запчастин та фахівців, які будуть відновлювати втрачене.
Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив в ефірі 24 Каналу, що українців непокоять, які запаси та резерви ми маємо на осінній та зимовий період.
За словами експерта, якщо порівнювати наші резерви з тими, які були у 2024 та 2023 роках, то їх цілком достатньо. Мовиться про велике обладнання, трансформатори та багато іншого. Тому запасів вистачить, щоб зменшити час, який потрібен будь-якій енергетичній компанії для відновлення постачання енергії та надання відповідних послуг.
Він зауважив, що пересічні громадяни часто думають, що один чи два дрони можуть повністю зруйнувати всю інфраструктуру. Це не так, і такого перебігу подій не варто очікувати. На підготовку енергетики витрачені мільярди доларів, тому не варто впадати у паніку.
Читайте також на порталі "Коментарі" — схоже на зраду: хто із союзників України допомагає Путіну продовжувати війну.